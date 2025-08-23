Ciclista investita sulle strisce pedonali: trasferita in ospedale in codice giallo

Una ciclista di Zugliano è stata portata all’ospedale Alto Vicentino in codice giallo dopo essere stata investita da un’auto a Thiene in via Garziere questa mattina, 23 agosto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10,20, all’altezza del negozio Giorgio Sport: alla guida dell’auto, una Opel Corsa di colore blu, un 24enne di Rosà – le cui iniziali sono T.D. – che viaggiava in direzione di Zanè e che ha investito la donna – V.L., 54enne zuglianese – mentre questa stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali, da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia dell’auto.

L’urto è stato importante e la dona è stata sbalzata, cadendo rovinosamente a terra. Sul posto è giunta velocemente un’ambulanza del Suem 118 proveniente dall’ospedale di Santorso, che dopo le prime cure ha provveduto al trasporto presso il pronto soccorso ospedaliero in codice giallo, a causa di alcuni traumi riportati nell’impatto. Per i rilievi del sinistro e la gestione del traffico è intervenuta una pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale Nordest Vicentino.