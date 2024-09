Albero si spezza e cade di traverso sulla strada provinciale sfiorando due auto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una situazione di potenziale pericolo si è manifestata all’improvviso nella prima mattinata di sabato nel territorio comunale di Cogollo del Cengio, dove una pianta dal tronco alto almeno una decina di metri è stata sradicata dalle forti raffiche di vento che da parecchie ore insistono sulla zona, finendo di traverso sulla strada provinciale 350.

Proprio nei frangenti della caduta dell’albero stavano transitando sull’arteria stradale due veicoli, con i rispettivi automobilisti alla guida ad arrestare la marcia appena in tempo e segnalare poi i rischi alle autorità locali competenti.

Sul posto, in seguito, si sono visti i tecnici di Vi.Abilità, chiamati a risolvere il problema in tempi brevi, con il supporto delle forze dell’ordine per la gestione del flusso di utenti della strada. L’imprevisto si era presentato sul tratto in semicurva, se si viaggia in direzione del paese di Arsiero, seguente allo stabilimento caseario del Gruppo Brazzale, nell’ex sede Bella Zoilo, poche decine di metri dopo l’incrocio per la frazione di Casale.

Solo per una manciata di secondi o, se si vuole, per pochi metri, si è evitato l’impatto tra il grosso arbusto e una delle vetture in transito, scongiurando guai peggiori e un bilancio con persone ferite, oltre ai disagi alla circolazione.