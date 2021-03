Ancora senza un nome il corpo della donna riemersa ieri dall’Astico. Ricerche in corso

Non è stata ancora assegnata un’identità al cadavere di una donna trovato nelle prime ore di domenica sulle sponde del torrente Astico, proprio sul confine tra i comuni di Piovene Rocchette e Cogollo del Cengio, dopo la segnalazione di un pescatore. Le ricerche portate in campo dai carabinieri della compagnia di Schio non avrebbero prodotto alcun esito, se non quello di escludere che possa trattarsi di una persona scomparsa nell’Altovicentino, e non resta che l’esame del dna – già disposto insieme all’autopsia sul corpo martoriato dagli agenti atmosferici – per fare chiarezza sul misterioso quanto lugubre ritrovamento.

Al momento per gli investigatori impegnati sul caso emerso nella prima mattinata di ieri insieme al cadavere ancora ignoto tanti dubbi e una sola certezza acclarata: l’avanzato stato di decomposizione dei resti di una donna lascia intendere che la morte risalga da un minimo di alcune settimane ad addirittura 4/5 mesi fa, forse ai primi giorni d’autunno, dopo la chiusura della stagione di pesca precedente (riaperta proprio domenica dopo la consueta sosta autunnale e invernale).

Impossibile all’indomani della scoperta risalire alle cause di morte e alla provenienza della vittima, che potrebbe essere morta per annegamento o in conseguenza delle lesioni riportate in caso di trascinamento in acqua, soprattutto in ondate di piena. Se sia sia trattato di un atto estremo e volontario o di un incidente con scivolamento in acqua, allo stesso modo, ad oggi è impossibile determinarlo.

La ricerca finalizzata a conferire un nome e una famiglia alla salma recuperata dai vigili del fuoco di Schio si è espansa oltre il Vicentino e il Veneto, sconfinando in Trentino Alto Adige dopo aver appurato che non risultano donne con denuncia di scomparsa nella zona. Il fiume Astico, a carattere torrentizio, ha origine infatti tra le Prealpi trentine e ha come affluenza anche il Posina: l’ampia portata d’acqua riscontrata durante più episodi di maltempo dello scorso autunno potrebbe quindi aver trascinato il corpo anche per alcuni chilometri, fino a impigliarsi in un’insenatura a valle di Ponte Pilo, tra alcuni arbusti dove ieri è stato scorto dal pescatore.

Meno significativa, in considerazione di quanto sopra premesso, l’ipotesi di un volo nel vuoto dal vicino Ponte di Sant’Agata, più a nord di poche centinaia di metri sempre tra Cogollo e Piovene, dove non sarebbero mai stati ritrovati mezzi che possano ricondurre a un gesto volontario. A contribuire a creare un certo mistero intorno alla vicenda, infine, concorre l’indiscrezione poi confermata che il cadavere fosse spoglio dei vestiti. Ma questa circostanza potrebbe risultare compatibile con l’effetto degli agenti atmosferici su abiti “leggeri”, nel caso il tragico evento risalisse effettivamente ai primi giorni autunnali. Ferme restando le difficoltà di ricavare indicazioni utili visto lo stato del corpo, si tratterebbe di una donna non più giovane età, forse una cinquantenne di cui si sono perse le tracce la scorsa primavera in Trentino, anche se appare quantomeno improbabile il ritrovamento a distanza di quasi un anno e a distanza così elevate. Tanti gli interrogativi che affiorano dalle acque dell’Astico, con un’ulteriore certezza: dopo gli esiti medico-scientifici una famiglia piangerà la morte di un proprio caro, spegnendo le speranze di un suo ritorno.