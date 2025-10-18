Esce di strada sul Costo e si schianta sul guardrail: grave un motociclista, soccorso in elicottero

Grave incidente lungo la strada del Costo a Cogollo del Cengio, nel primo pomeriggio: un giovane motociclista è uscito di strada fra il secondo e il terzo tornante, procurandosi gravi ferite.

L’incidente è avvenuto alle 15.15 e non risultano coinvolti altri veicoli: il ragazzo, che pare stesse salendo verso a Asiago, in una curva destrosa rispetto al suo senso di marcia ha perso il controllo del mezzo e si è andato a schiantare con la moto contro un guard rail, finendoci sotto e fermandosi al di là del ciglio stradale. Nell’impatto ha riportato gravi traumi a un braccio e a una gamba. Per questo sul posto sta intervenendo l’elisoccorso di Treviso Emergenza, che provvederà al trasporto del giovane centauro, in codice rosso, all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è previsto il ricovero nel reparto di rianimazione.

Notizia in aggiornamento

