Frontale auto-moto lungo la strada del Costo: in gravi condizioni un centauro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Prima domenica di sole e sulla strada provinciale 349 del Costo nel territorio di Cogollo del Cengio si segnala già il primo incidente stradale che ha coinvolto un motociclista.

Intorno a mezzogiorno poco piòù in alto del terzo tornante una moto che saliva verso l’Altopiano di Asiago e un’auto che proveniva dalla direzione opposta per cause in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente.

Ad avere la peggio è stato il centauro, trasportato in codice rosso all’ospedale di Santorso per politraumatismi. Non sarebbe in pericolo di vita. Dopo una fase di rallentamenti, il traffico è ora ritornato alla normalità.

I rilievi e la regolazione del traffico sono stati effettuati dai carabinieri del radiomobile della compagnia di Schio.

Notizia in aggiornamento