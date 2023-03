Lutto in paese, la malattia ha spento il sorriso di mamma Giulia

E’ grande il dolore in tutto il paese di Cogollo del Cengio per la morte di Giulia Zordan, 38enne mamma di due bambini ancora piccoli. Una giovane donna raccontata come gentile e riservata, ma sempre solare e sorridente.

Una malattia scoperta solo un anno fa, le speranze iniziali di riuscire a trovare una soluzione, l’aggravarsi delle condizioni di salute negli ultimi mesi fino al tragico epilogo di ieri.

Una lutto che lascia impotenti e impietriti specie chi conoscendola comunque voleva credere in un miracolo: di poche settimane fa il matrimonio con Mirko Zambon, appassionato di auto e di motori che non ha mai smesso di starle accanto con tutta la forza possibile di padre e di compagno di vita. Un’unione suggellata quando ormai il destino pareva già segnato e forse proprio per questo ancor più significativa, quasi ad affermare che nemmeno la morte può spezzare un legame così forte. E che l’amore vince, anche quando tutto sembra testimoniare il contrario.

Per quanti vorranno porgere l’estremo saluto a Giulia e far sentire il calore di umana vicinanza ai piccoli Samuel e Sveva, i funerali sono stati fissati per lunedì 13 marzo alle 10 presso la Chiesa Parrocchiale di Cogollo: domenica alle 18 invece la recita del Santo Rosario.

Eventuali offerte, come disposto dai familiari, saranno raccolte in favore della Fondazione Mikhael, attiva nel campo della ricerca scientifica, della formazione, della prevenzione e terapia, nonché della condivisione del sapere.