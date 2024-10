Pria “caliente”. La nuova frontiera del porno? I filmini lungo le rive dell’Astico

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Che qualche anima particolarmente disinibita, di tanto in tanto, avesse individuato proprio lì la giusta location per consumare un improvviso ed irrefrenabile desiderio carnale, già era cosa nota al punto che proprio lo scorso anno le gesta “eroiche” di una coppia erano state immortalate nei telefonini di alcuni avventori. Ma che la Pria fosse diventata il set ideale sfondo di filmini a tinte hard, forse mancava all’appello.

Eppure tant’è: la nota località ai confini tra Cogollo del Cengio ed Arsiero dove soprattutto nella bella stagione migliaia di vicentini e non si ammassano in cerca di refrigerio tra le acque smeraldine dell’Astico, sarebbe stata scelta per un insolito set dai contenuti piuttosto spinti. Veicolo informativo dell’insolita trovata, ancora una volta alcuni social dove, attraverso un tam tam rimbalzato tra gli smartphone dei più giovani, la notizia è arrivata sino a chi nell’ambientazione a contorno dei video ha subito riconosciuto la Pria. Filmini porno in piena regola che sarebbero destinati a contenuti a pagamento e che, dopo un’inziale sfuriata sembra con tanto di tag sul luogo, sarebbero spariti da una più facile “reperibilità” probabilmente per evitare eccessivi clamori. E polemiche.

Già perché la Pria è luogo di relax e divertimento aperto a tutti, famiglie comprese. E le riprese in questione, benché girate pare verso fine settembre quando il flusso di frequentatori era già in deciso calo, certo non si addicono ad un pubblico di minori: “C’è tanta gente che viene qui a fare foto, qualcuna anche un po’ diciamo discutibile. Però per carità: in questo caso basterebbe che avessero chiesto un permesso e si fossero premurati di trovare il momento più idoneo – spiega P.F., titolare di una piccola proprietà proprio in zona – non è che mi scandalizzo più di nulla ormai perché se fanno queste cose è anche perché c’è chi le guarda. Ma almeno rispettare le persone che vengono qui spesso con bambini. E’ una questione di rispetto. E di decenza”.