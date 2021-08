57enne muore soffocato da un boccone di carne in trattoria

Un boccone di carne di traverso ha causato l’altra sera la morte di un uomo di 57 anni di Breganze, soffocato mentre era a cena con la famiglia in una trattoria alle porte di San Giorgio di Perlena, frazione di Fara Vicentino.

Alberto Marcolongo, questo il suo nome, giovedì sera era a cena nelle trattoria Da Stella, in via Perlena, quando – intorno alle 21.30 – dopo aver messo in bocca il primo boccone della carne che aveva nel piatto, questo ha ostruito le vie aeree invece che prendere la via dell’esofago, impedendogli di respirare.

Familiari e gestori hanno fatto immediatamente intervenire un’ambulanza del Suem 118, ma purtroppo tutti i soccorsi sono stati inutili e dopo mezz’ora di manovre rianimatorie, nel corso delle quali è stato usato anche il defibrillatore, non è rimasto altro che dichiararne il decesso. La salma è già stata messa a disposizione dei familiari da parte dell’autorità giudiziaria: i funerali si terranno lunedì 9 agosto alle 9,30 in Duomo a Breganze. Originario di Marano Vicentino, Marcolongo lavorava nel settore delle consegne di impasti per pizza per un laboratorio di Thiene. Lascia la moglie e due figlie.