Giovane ciclista sbatte in corsa contro un’auto ferma e rimane ferita

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incidente intorno alle 16.45 a Fara Vicentino lungo via Stadio, a poca distanza dagli impianti sportivi. Dalle prime informazioni, sarebbe rimasta ferita una giovane ciclista che si stava allenando in bicicletta insieme ad altri atleti di una società sportiva: l’atleta si sarebbe schiantata contro un’auto ferma, riportando per fortuna solo ferite di lieve entità.

Sul posto un’ambulanza del Suem 118, che l’ha portata in ospedale a Santorso (in codice verde) per accertamenti.

Notizia in aggiornamento