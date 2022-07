Fumo dal seminterrato e scatta l’allarme: un incendio distrugge l’interno di due box

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Missione di spegnimento di un rogo di prima mattina per i pompieri vicentini, chiamati in viale Europa a Thiene per affrontarne le conseguenze nel piano seminterrato di una palazzina. A giungere sul posto poco prima delle 8 di giovedì mattina sono stati i vigili del fuoco di Schio, lavorando con tempestività sul problema per impedire che le fiamme si estendessero all’intero stabile.

Non risultano persone ferite o intossicate, nessuno si trovava nei locali adibiti a garage e rimesse nella fasi iniziali dell’incendio, le cui cause sono al momento ignote. L’intervento si è svolto nell’area est della città altovicentina, senza necessita di blocchi del traffico.

A Thiene si sono cimentati nello spegnimento cinque pompieri componenti la squadra di turno nell’Altovicentino, utilizzando un’autopompa e un’autobotte a supporto. Una volta circoscritta l’area del fuoco, le fiamme sono state azzerate e si è passati alla fase di bonifica ed esplorazione, ravvisando danni diffusi a materiali e suppellettili custoditi all’interno di due box – non c’erano fortunatamente veicoli di alcun tipo -, oltre al solaio del garage.

Le operazioni di messa in sicurezza dello stabile da parte dei vigili del fuoco sono terminate a metà mattinata, senza ravvisare rischi per la stabilità della costruzione nè necessità di evacuazione temporanea dei residenti. Ora partirà la “conta” dei danni.