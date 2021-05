Perde il controllo dell’auto che si ribalta dopo l’impennata. Soccorsa un’ottantenne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non si sarebbe procurata nemmeno un graffio l’anziana automobilista che stamattina alle 9 è stata soccorsa a Thiene, a un centinaio di metri dalla stazione ferroviaria cittadina dopo essersi ribaltata con la sua auto Mercedes Classe A. Si tratta di un incidente “autonomo”, vale a dire senza il coinvolgimento di altri veicoli, così come ricostruito dai primi rilievi della polizia locale Ne.Vi., giunta subito sul posto dal vicino comando.

Solo un grosso spavento alla fine per P.M. – rese note le iniziali della donna -, una 80enne residente proprio a Thiene, che una volta aiutata ad uscire dall’abitacolo dell’auto finita ruote all’aria sembrava godere di buona salute, grazie principalmente al corretto utilizzo della cintura di sicurezza. La donna viaggiava da sola.

Come riferito dagli agenti giunti sull’incrocio semaforico tra via Marconi e corso Campagna, sulla strada provinciale 349, non si è riscontrata la necessità di ricovero in ospedale per l’anziana, dopo le cure sul posto e una prima visita da parte dei sanitari del Suem arrivati in ambulanza dall’ospedale di Santorso. La pensionata era rimasta per alcuni attimi all’interno della vettura dopo il ribaltamento sulla fiancata sinistra, uscendone incolume.

La Mercedes proveniva da nord, lasciandosi alle spalle la stazione dei treni. Per cause ora in corso di accertamento, forse una distrazione o un guasto meccanico, il veicolo è divenuto ingovernabile appena oltrepassato l’incrocio con sulla destra corso Campagna e a sinistra via dell’Eva. Andando infine a urtare gli archetti di protezione per il passaggio dei pedoni sul marciapiede della stessa carreggiata e ribaltandosi sulla fiancata del lato guida.

A prestare i primi aiuti alla donna che si credeva ferita all’interno dell’abitacolo sono stati altri automobilisti di passaggio sulla strada provinciale di prima mattina. Solo per un caso fortuito nessun passante stava percorrendo il marciapiede in quel momento o attraversando la strada sulle strisce pedonali, evitando un bilancio più pesante in seguito all’incidente.