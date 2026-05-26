Escursionista scivola sul sentiero del Brutto Buso e si ferma sopra un salto di roccia

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Alle 16.30 circa di ieri, lunedì 25 maggio, il Soccorso alpino di Arsiero è stato allertato per un escursionista scivolato dal sentiero del Brutto Buso, sopra Contrada Griso a Posina, che stava percorrendo assieme a un amico. L’uomo è ruzzolato fino a fermarsi sopra un salto di roccia.

Una squadra di dieci soccorritori, tra i quali un infermiere, ha raggiunto il luogo indicato dalle coordinate, dove il sessantenne di Verona si era nel frattempo assicurato a un albero con un cordino che aveva con sé. Sul posto è presto arrivato l’elicottero di Verona emergenza.

Calato con il verricello, il tecnico di elisoccorso si è avvicinato all’uomo e lo ha aiutato a spostarsi in un punto piu agevole per il recupero. Trasportato a valle, le condizioni dell’escursionista sono state valutate dall’equipe medica dell’equipaggio. L’uomo stava bene, pur con qualche escoriazioni ed è tornato a casa autonomamente assieme all’amico, rientrato alla macchina con i soccorritori. Era presente anche l’ambulanza di Santorso. Il Soccorso alpino ricorda che “il Brutto Buso, dove in passato si sono registrati altri interventi, è un itinerario impegnativo, per cui sono richieste attrezzatura alpinistica e adeguata preparazione”.

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