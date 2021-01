Quattro ragazze minorenni “svuotano” l’estintore per gioco. Rimediano i genitori

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dai più noti “bulletti di periferia” alle meno presenti nei fatti di cronaca locale “bullette del centro” il passo è breve a Thiene. Anche se lascia in eredità un pizzico di curiosità in più la constatazione che i vandali di turno sono stati riconosciuti in quattro adolescenti, di sesso femminile, identificate dal consorzio di polizia locale Nord Est Vicentino grazie al sistema di videosorveglianza.

Si tratta di una compagnia di amiche minorenni che lo scorso 12 dicembre 2020, per futili motivi per non dire solamente per gioco, causarono dei danni al bene pubblico senza giustificazione. Il quartetto di studentesse infatti ha danneggiato una teca con idrante ed estintore, quest’ultimo svuotato del tutto nel parcheggio interrato in piazza Nova Thiene, alle spalle del Municipio e a fianco del Teatro Comunale, tra l’altro area “interdetta” ai pedoni non utenti del parking.

Un sabato sera da trascorrere in compagnia prima dell’orario di coprifuoco, per ragioni ignote concluso con un atto di vandalismo difficile da spiegare. Intorno alle 20.20 di quel giorno di dicembre, infatti, due giovanissime hanno divelto l’estintore appeso al muro di del parcheggio sotterraneo, per poi svuotarlo del suo contenuto nel vano scale, dopo aver danneggiato anche le manichette antincendio frantumando lo sportello. Come accertato dagli agenti del comando thienese, nessun incendio era stato segnalato nelle vicinanze, mentre allo scattare dell’allarme la combriccola aveva fatto perdere le proprie tracce.