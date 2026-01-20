Fiamme in bagno, i pompieri evitano che vada a fuoco l’appartamento. Un intossicato

Intorno a mezzogiorno di oggi, martedì 20 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Romana a Sarcedo per un principio d’incendio sviluppatosi al primo piano di un’abitazione.

Sul posto sono giunte le squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Schio con un’autopompa e un’autobotte. L’ intervento ha consentito di circoscrivere e domare rapidamente le fiamme, evitando il propagarsi del rogo al resto dell’appartamento.

Il principio d’incendio ha interessato in particolare un locale bagno. Una persona è stata assistita dal personale sanitario per aver inalato del fumo. Terminate le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno provveduto alla ventilazione dei locali e alla messa in sicurezza dell’abitazione. Sul posto è intervenuta anche la polizia Locale. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco.

