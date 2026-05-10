Motociclista 33enne vola dalla sella alla rotatoria: è grave

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Un grave incidente stradale è avvenuto nella serata di sabato 9 maggio a Sarcedo in via Bassano del Grappa. Erano circa le 23:10 quando un uomo di 33 anni, residente in zona, è rimasto vittima di una violenta caduta mentre si trovava in sella alla sua motocicletta.

​La dinamica dell’incidente

​Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti della polizia locale, il centauro, identificato con le iniziali R.C., stava procedendo in direzione di Thiene a bordo della sua Honda quando, all’altezza della rotatoria che incrocia via Granezza, per cause che sono tuttora al vaglio delle autorità, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo proprio durante l’immissione nella rotatoria, andando a impattare violentemente contro il cordolo dell’isola centrale.

​I soccorsi

​L’urto è stato estremamente violento: il 33enne è stato sbalzato dalla moto, cadendo poi rovinosamente sull’asfalto a diversi metri di distanza dal punto dell’impatto. I primi a prestare soccorso sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno immediatamente allertato il 118.

​Sul posto è giunta d’urgenza un’ambulanza: i sanitari del Suem 118 dopo aver stabilizzato l’uomo sul posto, ne hanno disposto il trasferimento immediato all’ospedale civile di Santorso. Il 33enne si trova ora ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’intervento della Polizia Locale

​Per permettere i rilievi del sinistro e la messa in sicurezza dell’area, sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino, impegnate nel servizio serale e notturno. Gli agenti si sono occupati di regolare il traffico, rimasto rallentato per la durata delle operazioni, e di raccogliere tutti gli elementi necessari a chiarire l’esatta dinamica del sinistro, che al momento non sembrerebbe coinvolgere altri veicoli. Secondo alcune informazioni raccolte fra i residenti, l’illuminazione pubblica della via e in particolare della rotatoria è spenta da alcuni giorni e lo era anche al momento dell’uscita di strada: l’intersezione fra le due strade, infatti, al momento dell’incidente era completamente al buio.

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