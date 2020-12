Oggi l’addio al dottor Negrini, proprio in quella Villaverla che aveva curato a lungo

Sarà una giornata di pioggia di fine 2020 a riflettere lo stato d’animo di familiari e amici, e ad accompagnare il dottor Maurizio Negrini verso l’ultimo viaggio terreno. Medico di famiglia stimatissimo in paese a Villaverla, dove dal suo ambulatorio nella palazzina di via Stadio, poco lontano dal centro, aveva saputo tessere una rete di legami professionali e umani nel corso dei decenni, dopo il suo arrivo nell’Altovicentino. Si è spento nei giorni scorsi, la vigilia di Natale, a soli 58 anni di età.

L’omaggio della cittadina che lo ha accolto e dove il dott. Martini aveva vissuto a lungo – infatti era originario della provincia di Verona – gli sarà rivolto proprio oggi con l’occasione del rito religioso di suffragio, alle 14.30 nella chiesa di San Domenico. La salma riposerà nel cimitero comunale di Villaverla.

Alla notizia della morte, annunciata in paese dalla moglie Nadia e dal figlio Alessandro avuto da precedente matrimonio, decine di pazienti del professionista di Medicina Generale hanno dedicato un ricordo e un messaggio di conforto proprio ai familiari. Testimoniandone le qualità, e raccontando di come, praticamente da zero, dal suo arrivo a Villaverla circa 20 anni fa aveva saputo convogliare nel suo studio un migliaio di cittadini. “Ora prenditi il riposo che meriti – scrive uno dei pazienti su un post – dopo aver dedicato la vita a fare del bene agli altri. Mi spiace non vederti più dietro a quella scrivania, nel tuo ambulatorio. Mancherai tanto a tutti. Eri proprio una brava persona”.

Entrando a contatto, come punto di riferimento per la salute, con decine di famiglie che ha assistito con abnegazione e professionalità riconosciute fino a pochi mesi fa, finchè le sue condizioni di salute glielo hanno permesso. Malato da tempo, ha affrontato un intervento chirurgico di recente a cui erano legate le speranze sul suo futuro. Ma nemmeno questo tentativo, affidato a colleghi medici specialisti, ha sortito l’esito che familiari, parenti e amici si auguravano con tutto il cuore, mentre quello ei Maurizio si è purtroppo arreso.

Circa un anno fa il sindaco locale Ruggero Gonzo aveva celebrato l’unione con la moglie Nadia, con rito civile, anche in questo caso scegliendo Villaverla per la “tappa” importante e avendo modo di approfondire la reciproca conoscenza con il concittadino, prima del trasferimento dopo le nozze. “Era un uomo e un medico benvoluto dalla cittadinanza -confida Gonzo – come sindaco devo ringraziarlo per il grande lavoro che ha svolto, è sempre stato molto disponibile, di quelli che si mettevano sempre a disposizione del paziente, recandosi in casa dei malati senza remore. La sua scomparsa rappresenta un dispiacere per tutti noi”.