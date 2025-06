Urto tra moto Honda e auto, la due ruote finisce sulla recinzione. Ferito il pilota

Per fortuna non sembra aver determinato conseguenze irreparabili l’incidente avvenuto ieri alle 13 a Villaverla, lungo la Provinciale 349, con bilancio di un ferito – è un giovane di 27 anni -, oltre che di due veicoli danneggiati al pari della recinzione di un’attività artigianale locale.

Coinvolto nel sinistro di martedì 24 giugno un 62enne residente a Montecchio Precalcino, rimasto sostanzialmente illeso (le sue iniziali sono R.T.). L’uomo si è prodigato nei soccorsi al motociclista sbalzato sull’asfalto, insieme ad alcuni residenti, mentre la moto ha finito la sua corsa sul perimetro recintato della rivendita di vasi in terracotta “Baino”. Alcuni dei quali, in esposizione all’esterno, sono andati in frantumi.

L’incidente stradale avvenuto in orario di “pausa pranzo” è stato gestito per i rilievi di rito e per consentire i soccorsi in sicurezza dagli agenti del consorzio Nord Est Vicentino. Secondo il report del sinistro, i due veicoli – un furgone Fiat Ducato e la motocicletta sportiva Honda – marciavano sulla stessa carreggiata, diretti a Thiene. Quando il mezzo a quattro ruote ha iniziato la manovra di svolta verso sinistra, per lasciare via Capovilla verso la laterale via de Gasperi, è avvenuto il tamponamento.

Il pilota della Honda rimasto ferito è rimasto sempre cosciente, lamentando dolori vari per i traumi derivanti dal doppio impatto, prima tra i veicoli in marcia, e poi al suolo. Si tratta di C.V., nato nel 1998 e residente a Bassano del Grappa. Dal primo pomeriggio di ieri è stato preso in carico dall’ospedale di Santorso, dove è stato trasportato con un codice giallo di media gravità in autoambulanza.

