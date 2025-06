Accusa un malore fatale nel piazzale della pizzeria sotto casa. Muore un 69enne

Nessuna avvisaglia apparente di problemi di salute, poi una fitta al torace e la perdita dei sensi, accasciandosi al suolo nel piazzale di una pizzeria di Zugliano. L’uomo, pensionato, si chiamava Mario Faresin. Pare vivesse in uno gli appartamenti dello stesso complesso di Grumolo Pedemonte, e che si trovasse all’esterno per trovare un po’ di refrigerio dopo la calda giornata trascorsa. Lascia un figlio, residente nella stessa palazzina.

Non c’è stato modo di riportare in vita, domenica sera intorno le 21.30, il pensionato per il quale sono usciti i soccorso del Suem 118 in codice rosso.

Mario Faresin è deceduto sul colpo, nel piazzale di via Santa Croce, a causa di un arresto cardiaco probabile conseguenza di un infarto. Gli accertamenti post mortem di cui si ha facoltà di disporre dalla Procura di Vicenza daranno conferma o meno della precisa causa di morte, sopraggiunta in maniera improvvisa, che ha sconvolto ieri la comunità zuglianese. Il dramma si è consumato in pochi minuti nello spazio dei parcheggi intorno ad alcune attività commerciali – una pizzeria e una merceria che danno sulla strada provinciale 67 che collega la città di Thiene a Zugliano.

Colpito dal malessere insorto senza nemmeno il tempo di chiedere aiuto, è stato soccorso da chi si trovava nei paraggi, in attesa dei soccorsi qualificati dopo la chiamata al 118. Sul posto è giunta una squadra sanitaria d’emergenza del Suem 118 dall’ospedale di Santorso, attivando subito le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Purtroppo, senza poter dare una nuova speranza di vita al 69enne vicentino.

