Tamponamento lungo la provinciale: quattro auto coinvolte. Nessun ferito ma disagi al traffico

Un tamponamento di una certa rilevanza soprattutto per quanto riguarda la viabilità si è registrato alle 16.35 di oggi sul confine tra i comuni di Trissino e di Castelgomberto, lungo la strada provinciale 246 in via della Stazione

A venire coinvolti quattro veicoli, tutte automobili secondo le prime informazioni giunte nel tardo pomeriggio, con un bilancio di un paio di conducenti solo superficialmente feriti – si tratta di lievi contusioni -, senza la necessità di trasporto al pronto soccorso con i mezzi del Suem. Solo qualche graffio, insomma, da valutare eventualmente con accertamenti successivi.

Un’ambulanza del 118, impegnata in un intervento ordinario e quindi solo di passaggio lungo la strada provinciale, si è fermata sul luogo dello scontro “in carovana”. In prossimità della rotatoria vicina allo stabilimento industriale “Fratelli Crestan”, proprio all’imbocco del territorio di Castelgomberto. Il personale sanitario presente si è messo a a disposizione in caso ce ne fosse stato bisogno, ma di fatto l’autolettiga è rientrata poi in sede dopo aver prestato attenzione agli automobilisti usciti incolumi dai rispettivi abitacoli.

L’incidente stradale è avvenuto oggi sulla carreggiata nord, in direttrice Valdagno e strada Priabonese, lasciando alle spalle proprio Castelgomberto. Lo scontro multiplo tra i veicoli si è registrato lungo un’arteria importante dell’Ovest Vicentino, punto di collegamento tra le principali zone industriali delle cittadine dell’area.

Sul posto si sono recati dopo la chiamata di emergenza raccolta dalla centrale operativa i carabinieri della compagnia di Valdagno, in particolare la pattuglia della Radiomobile, per decongestionare il traffico e convogliare la lunga fila di veicoli provenienti da Montecchio Maggiore, Trissino e Arzignano, rimasti praticamente fermo per qualche decina di minuti. Con l’arrivo del soccorso stradale, la situazione si è risolta nel tardo pomeriggio dopo la rimozione dei mezzi incidentati.