Auto precipita nell’Agno: morto all’alba un automobilista

Stamattina intorno alle 6:35, i Vigili del Fuoco di Schio e Vicenza sono intervenuti per un grave incidente stradale in via della Resistenza a Recoaro. Un’auto furgonataha sfondato il parapetto del ponte ed è caduta sul greto del torrente Agno.

I Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto con un’autopompa e un’autoscala e 7 operatori. Dopo aver raggiunto la vettura, hanno purtroppo constatato il decesso del guidatore. Successivamente, i Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo utilizzando le tecniche SAF.

Sul posto sono intervenuti anche il Suem e i Carabinieri per le operazioni di soccorso e per rilevare le cause dell’incidente.