Irene è la “Stella della Notte” nel concorso di bellezza di Trissino

Giovani stelle in passerella ad esaltare la bellezza e la gioventù di dieci ragazze – tutte dai 16 ai 25 anni di età – che domenica scorsa si sono proposte alla giuria sul palco di Trissino nell’Ovest Vicentino. A vincere il titolo nella la sesta selezione del concorso “Miss Stella della Notte“, in versione 2021, è stata Irene Faggion.

La ragazza vicentina ha conquistato i giudici nel corso della serata, guadagnandosi anche la possibilità di proseguire l’avventura alle prossime selezioni interregionali fino alla fase finale prevista nel mese di giugno 2022.

Obiettivo finale è il viaggio in Sicilia, in particolare villaggio il turistico di Baia Calava, dove si disputerà la finalissima con le migliori bellezze italiane partecipanti alla kermesse organizzata dall’agenzia “Miami Service” con sede a Malo. Per la giovane vicentina, di 18 anni, studentessa di liceo linguistico e appassionata di fitness come ha raccontato, ora si prospetta una nuova chance in passerella da sfruttare.

Ad aggiudicarsi gli altri titoli in palio sono state Camilla Agostini (17 anni, Miss i Fiori di Vera), Rossella May (25 anni, Miss Raices), Ludovica Gheller (16 anni, Miss My Hair), Alice Bressanutti (Miss Studio Moda Capelli) e Alessia Alberti (22 anni, Miss Autoscuola Marangon). A presentare l’evento sono stati Valentina Bella, direttore artistico del concorso e Max Reba Djj di Radio Stereocittà.

Oltre a vari professionisti del settore e sponsor, in giura era presente Patrizia Lovato ex finalista di Miss Italia e vincitrice del titolo di Miss Mamma Italiana 2016 e Greta Vanin 16 anni, finalista ufficiale di Miss Stella della Notte che ha presenziato alla serata in veste di madrina ufficiale.