Valdagno regina della moda sostenibile: al via una nuova specializzazione post diploma

Il polo scolastico di Valdagno da fine ottobre si arricchirà di un nuovo percorso biennale di specializzazione post diploma volto alla formazione di una figura professionale innovativa, il Fashion Sustainability Manager, in grado di affrontare i processi di fornitura e i punti critici della supply chain del mondo della moda, riducendo gli sprechi di produzione e implementando modalità di intervento a basso impatto ambientale.

“La filiera del fashion sta affrontando importanti ristrutturazioni e in questi processi rientrano anche nuove figure professionali di vertice che dovranno affrontare sfide sempre più competitive nel campo della sostenibilità ambientale, economica e sociale che il mercato presenta sempre più spesso”. Queste le parole dell’assessore all’istruzione Anna Tessaro, che hanno fatto da premessa alla presentazione del nuovo percorso di alta formazione che è stato approvato ufficialmente dalla Regione Veneto e che porterà avanti l’eredità valdagnese del settore moda.

“In Italia, oggi, rispetto ad altri paesi europei – ha affermato l’amministratore delegato del Gruppo Marzotto Davide Favrin – c’è ancora un gap tra le competenze tecniche richieste dalle aziende e quanto offerto dai percorsi formativi tradizionali. I percorsi ITS come questo al via tra qualche settimana, vanno certamente nella direzione di colmare questo divario. E’ un’ottima opportunità di raccordare l’offerta formativa, il territorio e le necessità delle aziende che vi operano. Aprire le porte delle diverse realtà aziendali ai giovani studenti permettendo loro di capire dall’interno le logiche di gestione, di conoscerne in maniera approfondita i processi produttivi e di identificare le modalità di intervento per ridurne l’impatto ambientale e sociale, è sicuramente il modo più efficace per costruire innovative figure professionali di alta qualità”.

L’ITS Fashion Sustainability Manager rappresenta la prima esperienza nazionale di un corso interamente dedicato al tema della sostenibilità nel mondo del fashion. Nella sede storica di Marzotto Group e dell’Istituto Tecnico Industriale “Marzotto-Luzzatti” le lezioni si snoderanno dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19, per un totale di duemila ore che coinvolgeranno al massimo venticinque studenti in attività didattiche in aula e tirocini aziendali. Management per la sostenibilità, principi e metodi per la sostenibilità, la sostenibilità dei materiali, quella dei processi industriali e il campo del marketing, comunicazione e reporting sono le principali aree tematiche in cui si articolerà il corso, affrontate attraverso lezioni frontali, visite a imprese e laboratori, workshop e seminari con ospiti esterni. Come di alto livello sono i moduli formativi, altrettanto lo sono i docenti: interverranno esperti in sostenibilità e innovazione del sistema moda, tecnici e dirigenti d’impresa, esperti di laboratorio e delle agenzie di certificazione, tutti uniti dalla stessa mission, investire su Valdagno per farne la piccola capitale della moda sostenibile in Italia.

Tra i primi a sposare il progetto Marzotto Group che metterà a disposizione spazi aziendali per le attività di formazione, conferenze, e alcuni alloggi per l’ospitalità di studenti e docenti, seguito da Bottega Veneta, il gruppo OTB, Xacus e produttori che collaborano con i migliori marchi al mondo come Lanificio Bottoli, Atelier Stimamiglio, Maglificio Miles e molte altre aziende, oltre alla Camera di Commercio di Vicenza e Made in Vicenza. L’ente organizzatore di questo importante progetto di formazione è la Fondazione ITS Cosmo di Padova, sostenuto dal Comune di Valdagno, Confindustria Vicenza e Confartigianato Vicenza.

Entro il 21 settembre gli studenti interessati, in possesso almeno di un diploma di scuola superiore, devono presentare domanda nel sito itscosmo.it.