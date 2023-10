69enne di Camisano muore mentre presta soccorso a un camion in avaria all’interporto di Padova

A perdere la vita è stato Silvano Cenci : l’uomo è rimasto schiacciato tra il camion che stava cercando di far ripartire e un altro mezzo pesante che in quel momento stava transitando sulla stessa strada. Inutili i soccorsi dei sanitari del Suem 118 di Padova, giunto celermente sul posto ma che hanno potuto solo constatarne il decesso.

E’ un 69enne vicentino, di Camisano Vicentino , l’uomo morto investito questa mattina presto a Padova in via Messico (zona industriale) mentre prestava soccorso a un camion in avaria.

L’investimento è avvenuto poco dopo le 6 di questa mattina, quando Cenci – che lavorava per l’azienda fratelli Cusinato di a San Pietro in Gu (Padova) – ha accostato il suo furgone a lato della carreggiata: da quanto si è appreso era stato mandato all’interporto di Padova in aiuto ad un camion della stessa ditta, fermo a causa di un guasto. Sceso dal mezzo, il 69enne si stava avvicinando al mezzo pesante quando è stato investito da un camion in transito, che lo ha schiacciato contro quello fermo, non lasciandogli scampo. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Padova, che ha provveduto a deviare il traffico lungo quella che è una delle arterie nevralgiche della zona industriale di Padova.

L’autista del camion è risultato negativo all’alcol test, ma rischia di essere indagato per omicidio stradale.