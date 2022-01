Addio alla donna più anziana d’Italia, Ida Zoccarato se ne va a 112 anni e 237 giorni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è spenta all’età di 112 anni e 237 giorni la donna più anziana d’Italia. Nata a Perarolo di Vigonza il 24 maggio 1909 da una famiglia di contadini, Ida Zoccarato era rimasta vedova all’età di 35 anni. Dal matrimonio con Mario Nostran ha avuto due figli Edda e Pietro. Sen’è andata serenamente nel sonno domenica scorsa, 16 gennaio. E’ diventata la donna più longeva del nostro Paese dopo la scomparsa di Maria Oliva, lo scorso 21 agosto. All’anziana ha voluto rivolgere un pensiero anche il Presidente della regione Veneto, Luca Zaia.

“Non si è mai preparati fino in fondo –dichiara Zaia– alla perdita di un proprio caro, anche se ha vissuto più di cent’anni. Ida Zoccarato ha superato due guerre mondiali e due grandi

pandemie, una figura straordinaria di longevità e di donna che è stata protagonista, nel

vero senso della parola, di una vita in continua evoluzione, intensa e ricca di ricordi

che non ha mai smesso di trasmettere ai figli, ai nipoti e bisnipoti. Addio Ida, nonna

veneta e nonna d’Italia”.

“Lascia un vuoto incredibile nella comunità di Ponte di Brenta che si estende a tutti i

veneti che hanno letto e conosciuto la sua storia: una nonna che recentemente ha

combattuto anche contro il nemico dell’era moderna, il coronavirus, affrontandolo con

coraggio e con senso di responsabilità – conclude il Governatore -. Ecco, credo che lei

sia l’esempio reale di come si affronta la vita, con tempra e forza d’animo, sempre. Nel

ricordarla con gratitudine per l’amore che ha sempre dimostrato per la sua terra, invio

ai familiari le più sentite condoglianze”.