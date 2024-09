Anziano motociclista di Zugliano muore in un frontale sulle colline trevigiane

Un motociclista di 77 anni di Zugliano è morto questa mattina sulle strade trevigiane, a causa di un incidente stradale.

Il dramma è avvenuto questa mattina, domenica 8 settembre, sulle colline di Combai (Comune di Miane) lungo la Strada Provinciale 36, per la precisione in via Madean: la sua moto nei pressi di una semicurva si è scontrata frontalmente con un’auto che arrivava dalla direzione opposta. Lo scontro, avvenuto in un tratto caratterizzato da una forte pendenza, è stato particolarmente violento e per l’anziano centauro non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi sono giunti velocemente sul posto: un’ambulanza del Suem da Valdobbiadene e un’automedica dall’ospedale di Montebelluna. Nonostante le cure dei sanitari, il decesso del motociclista è stato constatato sul posto. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri di Vittorio Veneto. Durante i soccorsi la strada è stata chiusa al traffico.

Notizia in aggiornamento