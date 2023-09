Bolide attraversa i cieli del Vicentino: ecco che cos’era

Poco prima delle 21 una luminosissima scia ha attraversato i cieli del Vicentino e del Nord Italia: sono moltissime le segnalazioni di un “bolide” luminescente che è stato scorto attraversare il cielo serale da est verso ovest, molto grande e visibile,.

Dal Garda a Caorle le segnalazioni sono arrivate da ogni parte del Veneto, ma anche dalla Lombardia, la Romagna e il Trentino, esattamente alle 20.42. Un bolide brillantissimo e verdastro. Un fenomeno che non deve preoccupare perché, secondo quanto riporta il sito Passione Astronomia, si tratta di blocchi di materiale roccioso o ferroso (una meteora più luminosa) o, in casi rari, il frammento (o più frammenti) di un oggetto di origine antropica. Il colore è dato dalla composizione chimica (se fosse confermato verde quello di oggi avrebbe una prevalenza di magnesio). Con riferimento al materiale roccioso o ferroso, un bolide è una meteora con una elevata luminosità: è un termine usato correntemente ma non è scientifico, poiché gli astronomi non catalogano le meteore in base alla loro luminosità.