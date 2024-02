Cortina, abbattuti i primi larici per far posto alla pista da bob. Brunello suona per protesta

E’ iniziato questa mattina all’alba a Cortina d’Ampezzo l’abbattimento di circa 400 larici secolari (hanno almeno 200 anni) nel contesto del cantiere della pista da bob delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, un impianto fortemente voluto dal presidente della Regione Luca Zaia e dagli industriali bellunesi e al centro di proteste e contestazioni.

A Cortina era oggi in visita una commissione del Comitato Olimpico Internazionale, accompagnata al cantiere della pista dal presidente del Coni e della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò, dall’ad della Fondazione Andrea Varnier e dai vertici di Simico, la società che si occupa delle infrastrutture olimpiche.

La zona del cantiere è stata raggiunta anche da alcuni ambientalisti (che già avevano protestato due giorni fa). Fra loro anche il violoncellista di Castelfranco Veneto Mario Brunello con il suo strumento, con il quale ha intonato la sua musica in segno di protesta. 1 di 2 “Sono qui – ha detto Brunello, come riporta l’Ansa – per dare voce a questi larici, che sono qui da secoli, e non hanno avuto l’opportunità di vivere con la musica, ma una voce dovrebbero averla e dovrebbero essere ascoltati. È una richiesta di pietà per uno scempio che sta avvenendo in questo bosco di Ronco per un’improbabile pista di bob. Con un po’ di musica ho provato a dare a loro una voce, a esprimere una richiesta di pietà, proprio adesso che abbiamo bisogno del loro aiuto per questo pianeta”.

Le operazioni di taglio sono però state interrotte in quanto mancavano sia il recinto dell’area del cantiere che la necessaria cartellonistica. Sono poi riprese nel pomeriggio.

Sul posto è intervenuta anche la consigliera regionale vicentina di Europa Verde Cristina Guarda: “Non c’è pietà per le nostre montagne – ha detto – che contano meno di una pista da bob che verrà costruita per ambizioni personalistiche e con oltre 120 milioni di euro pubblici, col rischio di non consegnarla nemmeno per i Giochi olimpici invernali. Nonostante le tante promesse, tutti sanno che questa pista verrà poi dismessa per l’eccesso di costi per mantenerla in vita: in una montagna con sempre meno neve si andrà a costruire un freezer a cielo aperto, che per essere attivo consumerà energia e acqua, mentre ai cittadini si impone il risparmio”.

“I lavori sono iniziati oggi solo per non perdere la faccia con il Comitato Internazionale Olimpico, in visita. Oggi a Cortina ho avuto il piacere di dialogare con Christophe Dubi, direttore esecutivo dei Giochi per il Comitato Olimpico Internazionale. Nel corso dell’incontro – spiega Guarda – ho, ancora una volta, sollevato le criticità legate alla realizzazione della pista da bob sotto i profili della sostenibilità sociale e ambientale. Ho inoltre esposto la preoccupazione che la pista da bob diventi una incompiuta che va ad aggiungersi alle opere incompiute e inutilizzate che gravano sul territorio della montagna di Cortina, tenuto conto che la deadline di realizzazione imposta per consentire l’effettuazione dei test di funzionamento è stata fissata a fine marzo 2025, come mi ha personalmente confermato il Direttore esecutivo dei Giochi, ribadendo gli obiettivi del Cio su sostenibilità e legacy dell’opera. Il rispetto dei tempi va fermamente conciliato con la sicurezza dei lavoratori e con la sicurezza degli atleti”.