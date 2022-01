Medici di famiglia, la carenza costringe Regione ad assegnare 1800 pazienti per ogni professionista

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ una situazione che si sta aggravando con il passare delle settimane e preoccupa non poco i pazienti che cominciano ad avvertire disservizi dovuti ai troppi impegni dei medici. Il tema medici di famiglia non è rimasto inascoltato tanto da spingere il Governatore del Veneto Luca Zaia, assieme all’Assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, a correre ai ripari aumentando il numero di degenti per ogni professionista, passando da 1500 a 1800.

La nuova delibera prevede una durata di un anno con scadenza al 31 dicembre 2022, in modo da reintegrare in questo arco di tempo i tanti medici andati in pensione, con paesi scoperti da servizio. Come spiegato dall’Assessore alla Sanità Lanzarin i medici in graduatoria sono 600. Ma questo potrebbe non bastare perché possono scegliere di non andare in certe zone a causa, ad esempio, di altri incarichi non gestibili per lontananza. Ai medici che sceglieranno di aumentare il numero dei propri assistiti si verrà riconosciuto un extra di 2 euro per ognuno di loro in eccedenza. Anche le attività assistenziali effettuate dalla guardia medica vedranno aumentare la tariffa a fronte di un aumento di prestazioni, passando da 32 a 40 euro lordi l’ora.

Le nuove disposizioni introdotte dalla Regione Veneto, dunque, qualora dovessero trovare riscontro positivo di tutti i medici di base, avranno un incidenza totale di 52 milioni di euro per l’anno 2022, soldi attualmente disponibili nel fondo sanitario regionale CSA. Questa è la misura massima per medico di famiglia e guardia medica, bisognerà capire quanti accetteranno di aumentare i propri pazienti visto che si tratta di una libera scelta.

A commentare l’attuale situazione è il segretario della Fimmg Veneto Domenico Crisarà, che sul quotidianosanità.it punta il dito contro il sistema ed evidenzia “il disagio tra i medici e il malumore tra i pazienti è evidente. Nel 2002 era stato lanciato l’allarme, sono passati molti anni e non si è ancora risolto. E siamo solo agli inizi, ne vedremo delle belle. In Consiglio depositata una mozione del Pd per sollecitare la Regione a investire sulla medicina generale. “Serve sicuramente un intervento a livello nazionale, ma la Regione può e deve fare di più”