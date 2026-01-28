Meteo, stato di attenzione per neve nelle aree montane e per rischio idrogeologico ed idraulico in pianura

Mercoledì 28 gennaio il tempo sarà perturbato con precipitazioni diffuse anche consistenti (30-40 mm), localmente abbondanti (50-70mm) specie sulle zone prealpine, pedemontane, sulla pianura e sulla costa nordorientale. In montagna nevicherà inizialmente fino a gran parte dei fondovalle (‪400-700‬ metri di quota) con limite in rialzo fino a 1200/1500 metri sulle Prealpi e a 900/1200 metri sulle Dolomiti, e localmente più in basso nei settori più chiusi.

Alla luce di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per nevicate dalla mezzanotte di oggi e fino alle 8 di giovedì 29 gennaio nelle zone montane.

E’ prevista inoltre criticità gialla (stato di attenzione) per rischio idrogeologico ed idraulico nella zona Vene-F (Basso Piave, Sile, Bacino scolante in laguna) dalle 8 di domani alle 14 di giovedì. La criticità idraulica è riferita alla sola asta del Sile.

