Pedopornografia on line: perquisizioni e arresti in tutto il Veneto, Vicenza compresa

Perquisizioni anche nel vicentino da parte della polizia postale del Veneto, coordinata dalla procura di Venezia e dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online, nel corso di un’indagine, l’ennesima, sulla pedopornografia on line. Sei le persone arrestate per aver diffuso e detenuto materiale pedopornografico.La settima è ancora a piede libero.

Sette in tutto le perquisizioni eseguite – nelle province di Venezia, Belluno, Rovigo, Vicenza, Padova e Verona – nel corso delle quali in alcuni casi sono stati addirittura trovati i pc in funzione mentre stavano scaricando e condividendo file illeciti.

Trovata anche un vero e proprio arrchivio di materiale illecito, accuratamente catalogato e archiviato in raccoglitori di dvd.

L’operazione, a cui è stato dato il nome di “Custodia Pro Spes“, è stata innescata da alcune segnalazioni di attività illecite su piattaforme on line per lo scambio di file. Le persone arrestate son tutti uomini, fra i 50 e i 70 anni e di età e condizione sociali diverse.,