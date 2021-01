Per il microbiologo Rigoli “i test rapidi antigenici sono validi”. La conferma dal Ministero

Il coordinatore dei reparti di Microbiologia per la Regione Veneto, il dott. Roberto Rigoli, fa leva sul Ministero della Sanità per fornire un’attestazione di validità all’utilizzo di massa dei test antigenici rapidi degli scorsi mesi e ancora in atto. Considerati ora come “assimilabili”, secondo il portavoce, ai tamponi molecolari per quanto non esattamente sovrapponibili, a patto che i pazienti vengano sottoposti al test nella prima settimana di infezione dalla malattia.

Una circolare emessa dalla sede centrale di Roma adotta infatti la sperimentazione dello screening legato ai tamponi faringei tra le strategie possibili di rilevazione di contagi da Covid-19, anche se non in termini assoluti ma con alcuni distinguo e tempi condizionali. La firma in calce alla documentazione è del direttore Gianni Rezza, al vertice del dipartimento nazionale di Prevenzione.

Un attestato formale che avvalora la tesi del governatore Luca Zaia e dei vari esperti che si alternano quotidianamente nei punti stampa di Marghera, ma che non “sgancia” dalla necessaria conferma del tampone molecolare. “Il Veneto non si è mai fermato – spiega il medico attraverso un comunicato stampa diffuso dalla Regione Veneto – ed ha sempre ritenuto fondamentale la sperimentazione di tutti i test. Abbiamo sempre ritenuto di dover percorrere tutte le vie ritenute possibili per arginare la pandemia; siamo stati la prima regione che ha affrontato il tema e l’utilizzo dei test antigenici di ultima generazione. Il documento del Ministero della Salute ci conferma che abbiamo preso la strada giusta”.

Così il dottor Roberto Rigoli ha espresso soddisfazione esplicita per il testo redatto dalla Direzione generale della Prevenzione sanitaria del Ministero, riportante gli aggiornamenti sul Covid-19 e le strategie di testing. In esso si fa riferimento ai test antigenici di ultima

generazione, spiegando che “sembrano mostrare risultati sovrapponibili ai saggi di

RT-PCR, specie se utilizzati entro la prima settimana di infezione, e sulla base dei dati

al momento disponibili risultano essere una valida alternativa alla RT-PCR”. Vale a dire al meglio noto “tampone molecolare“, che ha dimostrato di essere il più attendibile e ancora l’unico atto a certificare l’affezione da coronavirus.

“È un riconoscimento importante – prosegue il dotto Roberto Rigoli – perché sottolinea che i test diagnostici di terza generazione danno risultati assimilabili a quelli della biologia

molecolare. Questo significa che si chiarisce l’impiego delle diverse tipologie di antigenici. L’efficacia dei test di generazione precedente è confermata e continuano ad essere di validità inalterata nelle operazioni di screening della popolazione. Ma si riconosce che quelli di ultima produzione, caratterizzati da tecnologia a fluorescenza, hanno una sensibilità di livello molto elevato che può ridurre il ricorso ai test molecolari nella ricerca di conferma in caso di positività. Penso sia un momento che conferma come in Veneto si sia affrontata la pandemia senza aspettare da altri risultati – conclude Rigoli -. Il documento, tenendo conto anche delle indicazioni pubblicate dall’Associazione Microbiologi Clinici Italiani, ha

certificato una sperimentazione partita dalla nostra regione e che si è allargata ad al tri

importanti centri sanitari d’Italia come il Niguarda di Milano o il Careggi di Firenze. Siamo solo a una tappa – conclude il firmatario del testo – perché stiamo sperimentando nuovi metodi diagnostici ancor più sensibili e specifici, puntando a una qualità elevata anche a vantaggio di una riduzione dei tempi di attesa e dei costi”.