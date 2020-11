Regione, la nuova ordinanza in vigore per 10 giorni. Tante proroghe e qualche novità

Poche le novità, tante le proroghe e gli aggiustamenti riguardo le precedenti istanze già attive fino alla mezzanotte di domenica. La nuova ordinanza regionale firmata dal presidente del Veneto Luca Zaia entra in vigore domani con validità fino al 4 dicembre prossimo. Le misure introdotte riguardano una più attenta regolamentazione degli accessi nelle attività commerciali e l’introduzione della figura del pediatra come pubblico ufficiale, al pari dei medici di famiglia.

Tra le “repliche” diffuse dei punti già noti l’obbligo della mascherina per tutti, con eccezione dei bambini sotto i 6 anni, persone malate con incompatibilità al suo utilizzo, al tavolo in ristorante e per chi fa attività sportiva. Al supermercato si entra in modalità individuale, salvo minori o persone bisognose di assistenza, al mercato cittadino accesso consentito nei comuni attrezzati per il rispetto delle indicazioni sui varchi di entrata/uscita e vigilanza.

“L’ordinanza si trova in linea con la precedente – spiega il presidente Luca Zaia – perchè in qusesto momento non siamo in grado di allentare la presa. Ricordo che abbiamo 2-00 veneti in ricoverati in ospedale. Il testo entra in vigore domani e sarà valido fino al 4 dicembre, poi ci sarà da confrontarsi con il prossimo Dcpm. Nel frattempo, se ci fosse un calo dei parametri, potremmo intervenire dove possibile per dare un aiuto alle attività economiche in sofferenza”.

Le entrata nei negozi e attività commerciali in genere saranno regolamentati in maniera più stringente. In quelli più piccoli – limite fissato in superficie di 40 metri quadri – accesso a rotazione a un cliente per volta, dai 41 a 250 un cliente calcolato per ogni 20 metri quadrati, oltre i 250 della grande distribuzione uno ogni 30. I parametri fissati dalla Regione Veneto sono perentori e spetta al titolare la misurazione degli spazi, a pena di chiusura immediata dell’attività. Inoltre, dovranno mettere a disposizione dei clienti gli strumenti per l’igienizzazione.