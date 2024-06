Suicidi, Veneto sopra la media nazionale: 400 in un anno. Bigon: “Istituire lo psicologo di base”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“I dati allarmanti emersi da un recente seminario tenutosi nel veronese sui suicidi in Veneto, rivelano come sia doveroso intervenire con tempestività per prevenire e scongiurare gesti estremi tra i giovani. Il Veneto, con 6,85 suicidi ogni 100 mila abitanti, sconta un dato ben al di sopra della media nazionale e registra una crescita soprattutto tra i giovani (per i quali è la prima causa di morte). Nel 2022, infatti, si sono verificati più di 400 decessi per suicidio, di cui il 78% tra gli uomini”.

Lo dice la consigliera regionale del Pd Veneto Anna Maria Bigon.

“Come denunciamo da tempo – spiega l’esponente Dem – anche nella nostra regione va rafforzata la rete dei soggetti in grado di intercettare il disagio prima che sia troppo tardi. E per fare questo è fondamentale fornire una formazione a chi quotidianamente si rapporta con loro, dagli insegnanti agli educatori sportivi, agli animatori. E a sostegno delle famiglie va garantita una figura di riferimento. In questo senso va approvato rapidamente il Progetto di legge per l’istituzione dello psicologo di base. Quello che proponiamo è un servizio di prossimità, che possa garantire la prevenzione davvero e incardinato nelle istituende Case di Comunità”.

‘Le altissime domande per il bonus psicologo – conclude Bigon – hanno dimostrato che il bisogno di salute mentale è diffuso in tutta la popolazione: noi vogliamo dare una risposta strutturale e assicurare stanziamenti adeguati per mettere argine alle drammatiche conseguenze della carenza di salute mentale”.