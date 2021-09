A Vicenza è arrivato il primo pompiere a quattro zampe: si chiama Tyson

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Anche la caserma sede del corpo provinciale dei vigili del fuoco da qualche giorno ha in “dotazione” il suo primo cane-pompiere. E’ già sceso sul “ring” per i primi interventi dopo l’addestramento il labrador “Tyson“, splendido esemplare dal pelo scuro di 4 anni di età pronto a coadiuvare i “colleghi umani” negli interventi di emergenza. In particolare nelle missioni di ricerca di persone ma non solo.

Dieci mesi di proficuo training con l’impiego simulato nei possibili scenari di emergenza e la cura del suo conduttore e proprietario Paolo Guarini sono valsi la “promozione” per Tyson, che insieme al fido amico a due “zampe” – vigile del fuoco espero – costituisce così l’inedita unità cinofila in forza al comando provinciale del 115.

Cane e padrone presteranno servizio in coppia e potranno venire impiegati in operazioni di soccorso quali localizzazione persone scomparse, ricerca sotto macerie o valanghe. Il nuovo ingresso in organico per diventare operativo ha dovuto affrontare insieme al suo conduttore difficili prove e valutazioni intermedie, fino ad arrivare alle prove d’esame finali, vale a dire due missioni di salvataggio e ricerca di persona dispersa nel bosco e sotto le macerie con tempi limite prefissati in 30 e 15 minuti.

Esame a quanto pare superato con lode e “qua la zampa” per iniziare la nuova carriera, nel rispetto e nella tutela degli animali secondo le normative vigenti.

L’unità cinofila vicentina fa parte del nucleo dei Vigili del fuoco del Veneto composto in tutto da 8 unità: due di Belluno, tre di Venezia, una di Padova, una di Treviso, i quali vengono impiegati su tutto il territorio regionale e nazionale. Oltre 160, ora, le unità cinofile presenti in Italia nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.