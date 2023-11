Agguato ai tifosi del Padova: era un commando da Reggio Emilia. Emessi i primi sette Daspo

Il questore di Vicenza, Paolo Sartori, ha emesso oggi i primi sette Daspo (per tre anni) a carico di altrettanti ultras fra 19 e i 42 anni protagonisti dell’aggressione al bus navetta dei tifosi del Padova nel derby di domenica scorsa. Quattro sono della provincia di Reggio Emilia, uno di Arzignano, uno di Chiampo e uno di Barbarano.

Azioni, quelle avvenute in zona Araceli, che Sartori non ha esitato a definire “premeditate e organizzate” e per questo ancora più gravi.

Secondo quanto comunicato nel corso di una conferenza stampa, tenuta in Questura nel pomeriggio di oggi, 1 novembre, quattro ultras sono della Reggiana (tifosi gemellati con quelli biancorossi) e fanno parte di un gruppo che si era organizzato per venire a Vicenza proprio allo scopo di effettuare un blitz contro i tifosi patavini.

Del gruppo coinvolto nell’agguato complessivamente fanno parte più di venti persone e nessuno sarebbe vicentino. Dato che ha convinto il questo Per questo motivo, il questore Paolo Sartori ha emesso per tutti anche un foglio di via per tre anni da Vicenza.