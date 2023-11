Altro incidente al “Melaro”, auto fuoristrada tra i vigneti. Ferito il conducente

Nel fine settimana appena concluso tra gli incidenti con feriti e intervento di ambulanze del Suem 118 se ne è registrato uno in strada del “Melaro”, nell’occasione in territorio di Altavilla Vicentina.

Oltre ai soccorsi sanitari sono intervenuti, sabato nel primo pomeriggio (l’allarme al 118 alle 13.10), anche i vigili del fuoco della squadra di stanza nel distaccamento Ovest di Arzignano, per procedere la recupero di un’automobile finita fuori strada e ribaltata sul tettuccio, in un terreno agricolo adiacente.

I pompieri, dopo aver collaborato nel portare in salvo l’uomo prima al volante, che avrebbe riportato una serie di contusioni da valutare ma non tali da mettere a rischio la salute, si sono occupati della messa in sicurezza del veicolo danneggiato e da rimettere con le “ruote in carreggiata”. Il guidatore è stato trasportato in ambulanza in pronto soccorso del polo berico San Bortolo per accertamenti diagnostici e le cure del caso.

Nel frattempo sabato era giunta sul posto anche una pattuglia di polizia locale per occuparsi dei rilievi: non è nota la dinamica dell’uscita di strada, che non sarebbe stata determinata da urti con altri veicoli in strada. Si pensa a una distrazione alla guida, ma altre ipotesi non da escludere sono l’attraversamento di un animale selvatico o un malessere alla guida. l’auto avrebbe deviato improvvisamente sulla destra, andando a finire nel bassopiano dove sorgono dei filari di viti.