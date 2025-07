Contatto tra auto e moto: passeggera e il pilota sbalzati in strada. Un ferito in rianimazione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si trovano entrambi in ricovero urgente all’ospedale San Bortolo di Vicenza le due persone in sella a una moto che oggi pomeriggio sono rimasti feriti seriamente in uno scontro tra la due ruote e una vettura, avvenuto intono alle 15 ad Altavilla Vicentina.

Si tratta quindi di pilota e passeggero, che viaggiavano in coppia in via dei Laghi fino allo scontro contro un veicolo a quattro ruote, per cause da spiegare. L’emergenza è scattata alle 15 di martedì 15 luglio dalla zona industriale del Comune, in un tratto vicino ad una rotatoria tra i capannoni commerciali.

Sul posto, alla segnalazione della necessità di intervento medico rapido, è stata inviato un team del Suem 118 che si è subito trovato di fronte a una situazione di massima gravità per il conducente della motocicletta. Si tratta di un uomo, la cui età e residenza non sono per il momento rese note: è stato immobilizzato e trasportato in codice rosso in ospedale, e presto affidato alle cure intensive del reparto di rianimazione del polo berico.

A riportare traumi fisici non trascurabili anche la donna sbalzata sull’asfalto dopo l’impatto tra veicoli in strada, raccolta e visitata dal personale sanitario e affidata un’ambulanza sullo scenario dell’incidente stradale. Si parla per lei di ricovero in codice giallo, con accertamenti diagnostici in corso per verificare l’entità di fratture e valutare eventuali lesioni interne. Dalla centrale operativa del Suem di Vicenza, che ha confermato la presa in carico dei due pazienti, non si hanno altri aggiornamenti.

Non risultano problemi alla salute del conducente dell’autovettura, che ha avrebbe prestato soccorso e chiesto aiuto. Dei rilievi si sta occupando la polizia locale Terre del Retrone, unitamente alla gestione del traffico sulla zona. La notizia è in aggiornamento

