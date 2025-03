Altro pusher di sostanze vietate fermato e denunciato in zona Campo Marzo

Anche se da tempo ormai non fa più notizia rimane un dovere informare la comunità di Vicenza dell’ennesimo fermo di uno spacciatore di droga, in questo caso di marjuana, che i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno intercettato sabato pomeriggio in centro città, nei pressi del grande parco di Campo Marzo.

Si tratta di un uomo di 36 anni, africano nato in Sierra Leone, già noto alle forze di polizia per reati nell’ambiante dello spaccio. Il pusher deteneva 11 involucri contenente la sostanza vietata, per un peso di 12,62 grammi. Le “dosi” erano già preconfezionati in piccoli ovuli di plastica da cedere senza dare troppo nell’occhio agli acquirenti, anche solo attraverso una stretta di mano.

I movimenti sospetti del sierraleonese hanno attirato l’attenzione dei militari dell’Arma, che hanno quindi deciso di bloccarlo e procedere alla perquisizione personale. L’africano, colto di sorpresa, non è riuscito a disfarsi in tempo utile della droga mentre si trovava lungo via Battaglione Monteberico, nel primo pomeriggio del 22 marzo (erano le 13.45). La quantità di marijuana in possesso, unitamente al materiale di confezionamento, non è stata ritenuta compatibile con l’ipotesi di consumo personale, procedendo quindi all’arresto in flagranza e al sequestro della merce illecita.

Al termine delle formalità di rito presso la caserma cittadina, il soggetto è stato condotto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida, svoltasi nella mattinata odierna. Un giudice berico incaricato del caso ha convalidato l’arresto senza disporre misure cautelari personali, di fatto rilasciando a piede libero lo spacciatore con la denuncia a suo carico dopo due notti comunque trascorse in cella.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.