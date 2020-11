Sui Colli Berici si piange un ex sindaco: si è spento in ospedale Vittorio Zolla

Lutto particolarmente sentito ad Arcugnano, che ha perso nei giorni scorsi un suo ex amministratore protagonista di oltre 25 anni di vita cittadina. Si è spento in un reparto del San Bortolo di Vicenza l’ex sindaco Vittoria Zolla, in carica come primo cittadino per due diversi quinquenni, il primo nel 1990 e il secondo nel 2004, e in altri mandati a ricoprire i ruoli di assessore e vicesindaco. Il pensionato è spirato in ospedale, in un quadro complicato di malattia aggravato dall’epidemia.

Solo pochi giorni fa aveva compiuto 82 anni di età, ed era stato anche un dipendente proprio dell’Ulss Berica in passato. Lascia di lui un ricordo benevolo ai suoi concittadini, ai quali a lungo aveva dedicato una parte consistente del suo tempo libero ricoprendo più incarichi pubblici. E che, praticamente, conosceva ad uno per uno per nome, da buon primo cittadino “vecchio stampo”.

La sua eredità politico-amministrativa è stata raccolta dalla figlia Flavia, già assessore fino al 2017, candidata sindaco un anno e mezzo fa e ora capogruppo di minoranza della lista “Arcugnano al centro” in consiglio comunale. Insieme a lei, a piangere il papà scomparso i due fratelli Claudia e Davide con le rispettive famiglie e gli amati nipotini, e la madre Adriana, rimasta ora senza il suo compagno di vita. La famiglia ha espresso il desiderio di celebrare il rito funebre in forma strettamente privata, dispensando dalla presenza.

Vittorio Zolla era anche un alpino di lungo corso, finchè ha potuto volentieri presente all’appello nei raduni territoriali. Era molto legato alla propria terra, alla quale, tra le varie opere portate a termine, lascia la sua firma sulla piazza dedicata a Mariano Rumor a Torri di Arcignano, dove si erge proprio il Municipio della cittadina. Inoltre, era stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere, un attestato di benemerenza di cui andava fiero.