Ex insegnante del Quadri muore travolta da una ruspa sull’arenile di Pinarella di Cervia

È un’ex apprezzata insegnante del liceo Quadri di Vicenza la donna morta ieri sull’arenile di Pinarella di Cervia, travolta da una ruspa che stava sistemando la spiaggia.

Si tratta di Elisa Spadavecchia: risiedeva col marito, ex ufficiale dei carabinieri, a Creazzo. Originaria di Molfetta (Bari), era in pensione da alcuni anni e si trovava sulla riviera romagnola col marito. Aveva insegnato inglese ed era molto apprezzata dai sui allievi e colleghi.

La morte è arrivata in spiaggia poco prima delle undici di mattina di ieri, quando un uomo alla guida di una ruspa l’ha investita nella spiaggia della parte ravennate della costiera romagnola, uccidendola sul colpo. 66 anni, Elisa Spadavecchia stava facendo una camminata lungo il litorale, quando è stata travolta dal mezzo in retromarcia durante le operazioni di pulitura e livellamento della spiaggia, in vista della nuova stagione. Accortosi di quanto accaduto, l’uomo alla guida è subito sceso dalla ruspa nel tentativo di prestare soccorso alla donna, urlando e chiedendo aiuto al bagnino e a un altro testimone, che avevano assistito alla scena e stavano già chiamando i soccorsi. Davanti al corpo martoriato della donna, schiacciato dai cingoli del mezzo, alcuni testimoni hanno avuto un malore.

La Procura ha aperto un’inchiesta per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’uomo alla guida del mezzo sarà sottoposto ad analisi e test. “Si trattava di lavori abusivi, non erano autorizzati in alcun modo”, dice il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli. Si indaga sulla mancata autorizzazione dell’intervento e per questo motivo gli investigatori hanno ascoltato anche i funzionari comunali. La Cooperativa Bagnini di Cervia, in una nota, ha manifestato “tutto il suo cordoglio alla famiglia della vittima per il tragico incidente”, specificando di non avere alcun legame con le attività in corso al momento del dramma. Il presidente della Cooperativa, Fabio Ceccaroni, ha aggiunto: “Ci dispiace molto per quanto accaduto. È una notizia triste e sconvolgente e i nostri pensieri vanno ai familiari e agli amici della vittima”.

