Crollata parte del muro di cinta di Villa Valmarana ai Nani. La strada verrà chiusa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ crollata una parte del muro perimetrale di Villa Valmarana ai Nani nel primo pomeriggio a Vicenza. Il cedimento è avvenuto intorno alle 14 di oggi, 21 novembre, e ha riguardato una quindicina di metri del manufatto pertinenza della storica villa che ospita affreschi di Giambattista Tiepolo e del figlio Giandomenico, realizzati nel 1757.

In Stradella Valmarana sono intervenuti i tecnici di Aim Amcps che hanno avviato una serie di controlli su quanto accaduto. Con loro, si è recato sul posto per un sopralluogo anche l’assessore ai Lavori pubblici Cristiano Spiller. In giornata verrà probabilmente emessa un’ordinanza comunale di chiusura della strada per consentire la messa in sicurezza e ripristino delle mura.

– – – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.