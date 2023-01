Dalla terra dei “magnagati” alla mostra sfilano i felini vicentini. Nel week end la Fiera a Padova

Chissà se ci sarà anche “Gatton Gattoni”, la celebre mascotte in divisa biancorossa del Vicenza Calcio, come special guest a sfilare tra alla Fiera di Padova in programma nel prossimo week end. Se il pupazzo a misura d’uomo sarà impegnato sui campi di calcio, ad attendere circa una decina di felini doc vicentini è attesa a “sgattaiolare” invece tra gli stand e le passerelle per l’annuale appuntamento in Veneto che mette in mostra i pelosi – non proprio tutti in verità – e astuti amici nella rassegna felina “I gatti più belli del mondo” del 14 e 15 gennaio nello spazio fiere del centro della città del Santo, al padiglione 15.

Preceduto da un contest fotografico e uno di disegni per i bambini sui social dell’evento dedicato ai gatti domestici, a cui hanno partecipato anche parecchie famiglie di Vicenza e provincia, sono statu circa 12 mila gli scatti e le opere giunte con dei buoni ingresso alla rassegna messi in palio dagli organizzatori.

All’interno della Fiera ci saranno alcuni stand di prodotti alimentari, cosmetici e oggettistica ‘felina’, oltre ad un punto ristoro per i visitatori. A disposizione i medici veterinari, mentre nello spazio Farmina saranno presenti dei professionisti che si occupano di alimentazione. Un appuntamento per tutti gli appassionati, ma anche per le famiglie. L’ingresso alle due giornate, dalle 9.30 alle 18.30, sarà gratis per tutti i bambini fino ai 10 anni. Ridotto per ragazzi dagli 11 ai 14 anni e per gli over 65. Una bella occasione anche per nonni e nipoti. Per tutte le famiglie è prevista una promo speciale a 45 euro, con ingresso di 2 adulti e 2 ragazzi. Sul sito www.igattipiubellidelmondo.it è possibile prenotare il proprio biglietto. Ulteriori informazioni sulle pagine social.

A presentare l’Esposizione Internazionale Felina, questa mattina, direttamente in Fiera, la presidente del Club Felino Verona Maria Sole Farinelli insieme al presidente di Padova Hall Nicola Rossi. Presente anche l’ideatrice e co-organizzatrice dell’Expo Costanza Daragiati. È stata Costanza, nel 1978, a portare in Italia, per la prima volta, una mostra felina. Da allora non si è mai fermata, organizzando numerosi eventi in tutta Italia e facendo diventare Padova una tappa fissa.

“Siamo davvero felici di aprire il 2023 portando a Padova i gatti più belli del mondo, un’iniezione di entusiasmo dopo anni difficili – spiega la presidente del Club Felino Verona Maria Sole Farinelli -. Il Covid ci ha fermati, ma ora siamo pronti a ripartire con tante nuove idee. Stupiremo famiglie e appassionati, la Fiera sarà per due giorni il regno felino. È dal 1978 che organizziamo esposizioni internazionali di altissimo livello, eventi che hanno permesso di diffondere cultura e sensibilità nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Quello di Padova sarà un evento per tutti, soprattutto per i più piccoli che avranno la possibilità di entrare gratuitamente e conoscere da vicino le più belle razze del mondo”.

“L’ultima edizione a Padova risale al gennaio 2020, poche settimane prima dello scoppio dell’emergenza Covid – afferma il presidente di Padova Hall Nicola Rossi -, è un ritorno attesissimo quello dell’Esposizione Internazionale Felina, manifestazione storica che apre il nostro calendario fieristico 2023 e richiamerà anche quest’anno migliaia di appassionati e famiglie in arrivo da tutto il Veneto. Una grande festa di pubblico ma anche un’occasione di sensibilizzazione, di informazione e di formazione. I visitatori, fra cui tantissimi bambini, avranno la possibilità di ammirare gli oltre 300 felini provenienti da tutta l’Italia presenti nella due giorni, ma anche di approfondire la conoscenza del gatto: dalla comunicazione, ai segreti per la loro cura e benessere, fino ai consigli dei veterinari o alle curiosità legate ai vizi felini”.

L’evento è organizzato da Club Felino Verona, sotto l’egida dell’E.N.F.I. – Ente Nazionale Felinotecnica italiana, in collaborazione con Movimento Azzurro.