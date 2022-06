Dramma a Passo Rolle: escursionista vicentino precipita e muore sotto gli occhi della moglie

Un escursionista vicentino di 72 anni è morto stamane a Passo Rolle (Trento) dopo essere precipitato per cento metri mentre insieme alla moglie, stava affrontando la discesa dalla forcella che unisce cima Cavallazza a cima Cavallazza Piccola.

All’origine dell’incidente ci sarebbe in probabile errore di valutazione, che ha spinto la coppia ad imboccare una traccia ingannevole di sentiero. L’uomo – le cui iniziali sono F.C. e risiedeva a Vicenza – è precipitato scivolando sull’erba e in seguito su alcuni salti di roccia. La chiamata al numero unico per le emergenze da parte della moglie, che non riusciva più a vedere né sentire il marito, è arrivata intorno alle 11.40.

Immediato è scattato l’intervento dell’elicottero decollato da Trento, che ha dapprima raggiunto la donna, a quota 2120 metri e in seguito recuperato il corpo con l’aiuto di due soccorritori. I vigili del fuoco di San Martino di Castrozza hanno preso in custodia la salma nell’attesa del trasferimento.

Notizia in aggiornamento