Due nuovi sacerdoti per la diocesi: la vocazione matura di don Lamberto, l’impegno di don Sebastiano

Domani, sabato 21 settembre, alle 16 nella Cattedrale di santa Maria Annunciata a Vicenza il vescovo Giuliano Brugnotto ordinerà per la diocesi di Vicenza due nuovi presbiteri: don Lamberto Menti e don Sebastiano Pellizzari.

Don Sebastiano Pellizzari, 28 anni, originario della parrocchia di Madonnetta di Arzignano, membro della Comunità Abramo, attualmente in servizio nell’unità pastorale Astico, Cimone, Posina, è studente del seminario vescovile di Vicenza e proviene dal seminario minore dello stesso. Ha concluso gli studi in teologia alla Facoltà Teologica del Triveneto. E’ stato ordinato diacono il 14 maggio dell’anno scorso.

Don Lamberto Menti, 59 anni, originario della parrocchia di Altavilla Vicentina ed in servizio pastorale nell’unità pastorale Altavilla-Valmarana. Nel 1989, a pochi mesi dall’ordinazione diaconale, ha chiesto di interrompere il percorso formativo in seminario, ma non gli studi e la ricerca vocazionale. Ha insegnato religione per oltre 30 anni. Nel 2018 è stato ordinato diacono.

“L’ordinazione di preti è un momento di particolare gioia per la diocesi che si esprime nella solennità della celebrazione e dei riti specifici, ma anche nella presenza di numerosi presbiteri e fedeli” spiega una nota stampa della Diocesi. Dopo esser stati presentati, i candidati vivranno il rito di elezione nel quale il rettore del seminario vescovile di Vicenza espliciterà le loro richieste di essere ordinati. Seguiranno il rito degli impegni e l’intenso momento della prostrazione durante l’invocazione delle litanie dei santi, che preparano all’imposizione delle mani e alla preghiera di ordinazione. Come ultimo passaggio, anche visivo, vi saranno i riti esplicativi: la vestizione degli abiti sacerdotali, l’unzione crismale, la consegna del pane e del vino e l’abbraccio di pace con il Vescovo.

“E’ una grande gioia di tutta la Chiesa diocesana accogliere due nuovi presbiteri che donando la propria vita alla causa del Vangelo si metteranno a servizio delle parrocchie senza riserve”, ha detto il vescovo Giuliano. “Don Lamberto e don Sebastiano hanno avuto percorsi differenti, ma insieme testimoniano come il Signore attende e rispetta i tempi di ciascuno, senza forzare nessuna scelta, facendo appello unicamente alla libertà di ciascuno. Diventare preti nel 2024 è una doppia sfida: da una parte viviamo un tempo di rinnovato annuncio del Vangelo in un contesto radicalmente mutato rispetto al passato; dall’altra come chiesa vicentina stiamo camminando insieme per attuare una riforma delle comunità cristiane che investe anche la vita dei preti. Auguro ai nuovi presbiteri un ministero ricco della gioia che nasce dall’aver scoperto la perla più preziosa della vita. E invito le comunità ad accogliere con stima e affetto questi nostri fratelli”, afferma il vescovo Giuliano. La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Radio Oreb e in streaming sul canale YouTube della diocesi.