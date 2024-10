Due tifosi svengono sugli spalti del Menti: uno per l’eccessiva adrenalina, l’altro per l’alcool

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stata smentita subito dopo la conclusione del match di oggi tra L.R. Vicenza e Atalanta Under 23 – sul piano sportivo vinto per 3-0 dai biancorossi – la notizia che dava per colpito da un arresto cardiaco un tifoso del “Lane”, soccorso da altri supporters in attimi concitati al punto da abbozzare la manovra di rianimazione cardiopolmonare, prima dell’arrivo dei soccorsi qualificati. La persona accasciatasi sui gradini, infatti, è stata sopraffatta sì da un malore ma a quanto è uscito fuori in seguito dovuto ad un abuso alcolico.

Il problema si è verificato sul finire del primo tempo, creando un certo subbuglio in Curva. Poi ci si è messo con il passaparola nell’intervallo ai chioschi e il tam tam di messaggi che hanno poi investito centinaia tra i tifosi presenti, rimbalzando sulla stampa locale. Tutti, poi, sono stati rassicurati dallo stesso team di soccorso della Croce Rossa chiamato sugli spalti e dagli stewards dello stadio Romeo Menti.

Non bastasse, un secondo tifoso – sempre berico – sarebbe svenuto pochi istanti dopo, in questo caso per l’agitazione, sempre in Curva Sud. Pare si trovasse proprio nelle vicinanze del posto occupato dal 50enne raggiunto dai soccorritori, forse addirittura un amico. Anche lui assistito, dopo aver perso i sensi vittima di momentaneo calo di pressione. O, forse, per una scarica extra di l’adrenalina dalla partita, chi lo sa. Troppe emozioni in un colpo solo, insomma, e qualche sorsata magari in eccesso a contribuire. Un doppio svenimento, per utilizzare termini generici, capitato in un colpo solo, del tutto inedito. Risulta facile intuire il susseguirsi di scene di confusione e allo stesso modo di preoccupazione in tutto lo stadio, fino a quando non si è fatta chiarezza.

In entrambi i casi si è reso necessario il ricovero in pronto soccorso del San Bortolo, per cautela e con codici di media gravità, prima di tutto per verificare l’eventuale presenza di traumi da caduta oltre che per valutare le condizioni psicofisiche del primo tifoso, quello che tra i due evidentemente aveva brindato – fin troppo e con largo anticipo – alla vittoria del “Lane”, arrivata con l’ufficialità solo un’ora dopo. Entrambi, salvo complicazioni, si riprenderanno a breve.

Qualche “flebo”, se effettivamente la defaillance è stata dovuta alle bevande alcoliche, e tra qualche ora il tifoso vicentino potrà godersi almeno gli highlights del secondo tempo della sua squadra del cuore. Visto che due gol dei propri beniamini se li sono persi!