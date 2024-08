Forte ondata di maltempo in città : alberi divelti dal forte vento – FOTOGALLERY

Un’ondata di forte maltempo si è abbattuta questo pomeriggio alle 16.30 sul territorio vicentino, colpendo in particolar modo la città di Vicenza. Raffiche di vento e pioggia intensa hanno causato numerosi danni e inevitabili disagi, soprattutto al traffico veicolare, portando alla chiusura totale o parziale di alcune strade, oltre alla necessaria chiusura dei parchi cittadini Querini e di Villa Guiccioli per ragioni di sicurezza.

Immediata l’attivazione di otto pattuglie della polizia locale e di tutto il personale esterno, di due squadre della protezione civile, oltre a quelle di Amcps e di V-Reti. I punti più critici in cui si sono concentrati i primi interventi di protezione civile e polizia locale, hanno riguardato gli alberi caduti in viale Margherita, in viale Diaz e in viale Camisano. Proprio in viale Camisano, una pianta è caduta sui cavi elettrici, richiedendo un pronto intervento di una squadra di V-Reti.

La caduta degli alberi ha causato la chiusura totale o parziale del traffico veicolare. Mezzi rallentati, invece, sempre a causa dei disagi conseguenti al maltempo, nelle vie X Giugno, viale Venezia, via Rumor, viale Sant’Antonino, via Bedeschi, via Stadio e viale Giuriolo: in quest’ultimo sono caduti rami sul ciglio della strada e una pianta si è sradicata adagiandosi sull’argine del fiume.

Infine, è stato deciso di transennare piazzetta Gioia con la conseguente chiusura di via Durando fino a via Volturno, per la messa in sicurezza in seguito a rami spezzati pericolanti che, a causa della particolare altezza, saranno rimossi nella giornata di domani. Contemporaneamente verranno rimossi i frammenti di copertura eternit, caduti da un tetto di uno stabile adiacente alla piazzetta. Sempre domani si procederà a una ricognizione all’interno dei parchi Querini e di Villa Guiccioli per verificare lo stato delle alberature.

Per qualsiasi ulteriore segnalazione il Comune invita la cittadinanza a prestare massima attenzione in vista di possibili prossime perturbazioni e, dove se ne riscontrasse la necessità, chiamare il comando della polizia locale al ‪0444 545311‬.