Fugge alla polizia scavalcando un cancello, era destinatario di foglio di via

Si aggirava nei pressi di via Saudino a Vicenza, un uomo ha insospettito alcuni residenti della zona tanto da indurli a contattare le forze dell’ordine che sono giunte prontamente sul luogo della segnalazione. L’episodio è avvenuto attorno alle 11 di ieri, 26 aprile, quando gli agenti della Questura di Vicenza hanno individuato il soggetto, corrispondente alla descrizione fatta al momento della richiesta di intervento.

Alla vista della volante, l’uomo ha cercato di scavalcare il cancello di un’abitazione cercando di eludere l’intervento della polizia. Prontamente, però, è stato braccato ed identificato oltre che essere sottoposto perquisizione. A questo punto, con le spalle al muro, l’uomo ha giustificato la propria fuga perché “intimorito dalla polizia”, una scusa che non ha tratto in inganno gli agenti, il sospetto si è tramutato in certezza quando dagli accertamenti è emerso che risultava destinatario di un foglio di via obbligatorio emesso dal comune di Vicenza al quale, però, non aveva ottemperato e, pertanto, è stato denunciato in stato di libertà.