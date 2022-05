Intervengono per una lite tra fidanzati, agente finisce all’ospedale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Episodio movimentato quello accaduto ieri, 1° maggio, in viale Della Pace a ridosso del centro città. Gli agenti della Questura di Vicenza sono intervenuti in un appartamento in seguito alla denuncia di un violento litigio in corso tra due fidanzati. Una volta giunti sul posto i poliziotti sono riusciti ad entrare nell’abitazione capendo da subito la gravità della situazione. Due giovani erano intenti ad inveire uno contro l’altro con parole alquanto pesanti.

A quel punto le forze dell’ordine hanno deciso di intervenire fisicamente per dividere la coppia salvo diventare a loro volta vittime di aggressione e insulti. Dopo una serie di minacce ricevute, uno degli operatori di polizia si è trovato addosso la donna che non ha esitato a mordere la gamba violentemente. Ne è conseguito il trasporto in ospedale dell’agente dove ha ricevuto le cure dei sanitari, la prognosi emessa registra lesioni guaribili in 5 giorni.

Dopo il concitato e burrascoso accaduto gli agenti sono riusciti a bloccare i due fidanzati accompagnandoli in Questura per gli accertamenti e le verifiche del caso.

Dopo la redazione degli atti di Polizia Giudiziaria i due soggetti, P.C. di 23 anni e T.F. di 33 anni entrambi vicentini, sono stati dichiarati in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonché per lesioni aggravate. In attesa dell’udienza di convalida, fissata per la giornata odierna, l’uomo e la donna sono stati associati alle Case Circondariali, rispettivamente, di Vicenza e di Montorio Veronese.

Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.