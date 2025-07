“L’acqua è avvelenata, fateci entrare”: truffa tentata e falso allarme. Attenzione ai finti tecnici

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una segnalazione importante da prendere in considerazione arriva da Viacqua, azienda compartecipata in consorzio tra vari enti locali del Vicentino che gestisce le risorse idriche e fognarie. E’ proprio l’azienda a mettere in guardia cittadini e utenti da una truffa infida messa in atto da soggetti che si spacciano per tecnici del servizio clienti.

Tentativo andato a vuoto, pare, nelle scorse in città a Vicenza, nella zona di Villaggio del Sole. Da parte di malintenzionati che ad arte causano apprensione ai residenti diffondendo la notizia erronea della presenza di acqua non potabile, anzi, in questo caso definendola come avvelenata, nei rubinetti domestici.

Tutto falso, come verificato oggi a Vicenza città dai tecnici – quelli veri – e dopo aver sentito un utente che aveva prontamente chiesto lumi riguardo alla visita di una coppia di sedicenti incaricati di Viacqua. La segnalazione è stata raccolta da una famiglia di via Rizzo, nel corso della mattinata di venerdì 11 luglio, con avviso immediato alle forze dell’ordine. Il tutto si è rivelato un falso allarme, finalizzato a un probabilissimo reato predatorio, ai danni quasi sempre in questi casi di persone fragili come gli anziani soli.

Alla base dell’azione truffaldina denunciata, si scopre lo scopo facilmente intuibile – e già “sperimentato” in passato – di accedere indisturbati all’interno delle abitazioni per arraffare beni preziosi, denaro o gioielli o altro di valore, mentre un complice distrare gli inquilini. ieri a Creazzo una segnalazione analoga, anche in questo caso sventata grazie all’avvedutezza dei padroni di casa.

La sede dell’ente Viacqua”Viacqua rassicura che non esiste alcun problema di qualità dell’acqua nella zona – si legge nell’avviso diramato dalla società in seguito alle verifiche puntualmente svolte -. A tutela degli utenti, inoltre, tutti gli operatori incaricati e presenti sul territorio sono muniti di tesserino di riconoscimento che può essere verificato contattando il numero verde 800 154242, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e al sabato mattina fino alle 13. In caso di sospetto, in simili situazioni, l’invito è sempre a non lasciar entrare nessuno in casa e avvisare le Forze dell’Ordine, come fatto prontamente anche in questo frangente da un residente”.

