Ladri in banca: blitz della polizia nell’edificio circondato per ore. Banda era già scappata a mani vuote

Non c’erano i ladri e il furto è stato solo tentato, all’interno della filiale della banca Credit Agricole di via Fermi a Vicenza, dove poco prima delle 11 le forze dell’ordine hanno fatto irruzione, dopo ore concitate in quanto si pensava che i malviventi fossero ancora all’interno della banca.

Come spiega un comunicato della Questura, già questa notte, attorno alle 3, personale della sezione delle volanti era intervenuto al civico 5 a seguito della chiamata di un cittadino, che segnalava soggetti sospetti intenti a danneggiare una delle porte di accesso dell’istituto di credito.

Le pattuglie, dopo aver effettuato un primo sopralluogo, hanno raccolto ed approfondito le prime testimonianze in base alle quali non si era escluso che i malviventi, dopo aver praticato un foro su una parete nel piano seminterrato che accede ai parcheggi sotterranei dello stabile, si trovassero ancora all’interno. Pertanto è stato attivato dalla Questura berica il protocollo che prevede l’impiego di unità altamente specializzate della Polizia di Stato.

In pochi minuti sono giunte sul posto due squadre delle Unità operative di pronto intervento supportate da quattro equipaggi delle volanti, due della squadra mobile, tre equipaggi del reparto prevenzione crimine di Padova e due operatori della polizia scientifica. Una cinquantina di agenti in tutto, ai quali si sono affiancati anche equipaggi del radiomobile dei carabinieri, del comando Setaf, vigili del fuoco e Suem 118.

La polizia locale, invece, ha provveduto a gestire la viabilità, interrotta per tutto il tempo necessario alla bonifica dello stabile.

Il dirigente delle volanti ha assunto l’incarico di responsabile operativo e, al termine di un briefing con le forze presenti, ha fatto irruzione all’interno dello stabile per le operazioni di bonifica, iniziate poco prima delle 11 e terminate dopo circa un’ora e mezza. Dalle indagini non è risultato alcune ammanco di denaro, ma solo il danneggiamento di una parete interna ai locali attraverso la quale i malviventi avrebbero voluto accedere alle casse degli Atm, ossia i bancomat. Sono ora in corso accertamenti investigativi da parte della squadra mobile di Vicenza.